МВД заявило об отказе Telegram сотрудничать в борьбе с пропагандой наркотиков
Telegram отказывается взаимодействовать с российской полицией в борьбе с пропагандой наркотиков, утверждает врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Кирилл Смуров. Он считает, что через мессенджер и даркнет подростков вовлекают в наркопреступления.
По словам господина Смурова, основатель Telegram Павел Дуров «занимает антироссийские позиции». «Откровенно скажу, на наше предложение о контактах не реагирует. В основном, не считая даркнета, зачастую общение наших "подопечных" идет именно через вот эту сеть»,— сказал чиновник на заседании президиума Общественного совета при МВД (цитата по ТАСС).
В России Павла Дурова обвиняют в содействии терроризму: по версии следствия, мессенджер игнорирует требования об удалении каналов, чатов и ботов, которые украинские спецслужбы, а также экстремистские и террористические организации используют для подготовки в России терактов, убийств и других преступлений. В июле господина Дурова внесли в реестр террористов и экстремистов.
Подробности — в материале «Ъ» «Павлу Дурову назначили свидание на Лубянке».
Практическая проблема для полиции связана с устройством площадки: ООН называла Telegram привлекательным для преступников из-за минимальной модерации контента. При отсутствии рабочего взаимодействия с мессенджером выявление связанных с наркотиками сообществ и их блокировка не могут опираться на оперативную помощь самой платформы.
В октябре 2024 года сообщалось, что большинство сообществ даркнета в последние годы переходили в Telegram, где наркотические проекты продвигались через публичные каналы, рекомендации и массовые рассылки. При этом в феврале 2026 года Telegram описывал себя как бесцензурную платформу с максимальной свободой самовыражения, отдельно выделяя среди исключений терроризм и детскую порнографию; наркотический контент в этом перечне не назван.