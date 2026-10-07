МВД заявило об отказе Telegram сотрудничать в борьбе с пропагандой наркотиков

Telegram отказывается взаимодействовать с российской полицией в борьбе с пропагандой наркотиков, утверждает врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Кирилл Смуров. Он считает, что через мессенджер и даркнет подростков вовлекают в наркопреступления.

По словам господина Смурова, основатель Telegram Павел Дуров «занимает антироссийские позиции». «Откровенно скажу, на наше предложение о контактах не реагирует. В основном, не считая даркнета, зачастую общение наших "подопечных" идет именно через вот эту сеть»,— сказал чиновник на заседании президиума Общественного совета при МВД (цитата по ТАСС).

В России Павла Дурова обвиняют в содействии терроризму: по версии следствия, мессенджер игнорирует требования об удалении каналов, чатов и ботов, которые украинские спецслужбы, а также экстремистские и террористические организации используют для подготовки в России терактов, убийств и других преступлений. В июле господина Дурова внесли в реестр террористов и экстремистов.

Подробности — в материале «Ъ» «Павлу Дурову назначили свидание на Лубянке».