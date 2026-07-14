Домен Telegram t.me вновь заработал

Короткий адрес мессенджера Telegram — t.me — вновь заработал. Об этом пишет Telegram-канал «Код Дурова».

Домен стал доступен по всему миру. Он перестал работать вечером 13 июля из-за ограничений. Сейчас ссылки на каналы, публикации и профили снова могут открываться в браузере.

Сбой не был связан с блокировками Роскомнадзора или российских провайдеров. Как ночью писал «Код Дурова», у ряда пользователей ссылки некоторое время могли открываться благодаря локальному кэшу устройства, с которого пользователь заходит на сайт, или интернет-провайдера. Домену присвоили статус serverHold. То есть он был фактически отключен от глобальной системы DNS.