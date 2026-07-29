Павла Дурова обвинили в содействии терроризму

Павлу Дурову грозит пожизненный срок. В ближайшее время его объявят в международный розыск — решение об этом пока в процессе принятия, сообщает ФСБ. По версии следствия, мессенджер Telegram, основателем которого является Дуров, не удалил каналы, чаты и боты, активно используемые украинскими спецслужбами для подготовки терактов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @durov Фото: @durov

В частности, в деле фигурирует чат-бот знакомств «Дайвинчик». Предполагается, что через него представители украинских спецслужб знакомились с молодыми людьми под видом девушек, после чего запугивали, угрожали и склоняли к совершению диверсий. Директор московского офиса компании Tax Global Consulting Эдуард Савуляк рассуждает, в каком случае бизнесмена могут экстрадировать в Россию:

«Уголовное дело возбуждено по достаточно серьезной статье. По нему набрана большая доказательная база из порядка 50 человек. То, что ФСБ подаст в международный розыск, не значит, что завтра Дурова где-то поймают и привезут в Россию. Естественно, основатель мессенджера, как и его многочисленные адвокаты, осведомлены о том, что происходит. Мы понимаем, что экстрадиция должна последовать после того, как его задержат. Я уверен, будут подаваться многочисленные жалобы, в том числе и процедурные. Мы не уверены, например, что ФСБ будет обращаться в Интерпол.

Если все-таки Дурова объявят в розыск, все будет зависеть от того, где он находится. Мы понимаем, что в основном он курсирует между Францией и ОАЭ. Если он будет в Эмиратах или в других дружественных России странах, тогда можно говорить о том, что его теоретически могут доставить в страну. Если же во Франции, предположу, что в Россию он не попадет.

Если действительно Дуров будет в международном розыске, его активы будут заблокированы не только в РФ, но и в том числе в дружественной ему Франции. Каждый банк должен заблокировать — российский, французский, эмиратский, грузинский — любой. Само по себе включение в красный список Интерпола доставляет очень много неприятностей: и этому человеку, и тем, кто с ним связан».

Как сообщают в ФСБ, за последний год 46 россиян в возрасте от 12 до 22 лет втянули в терроризм через сервис «Дайвинчик». Их подозревают в нападениях на силовиков, поджогах и переводах денег в криптовалюте. ФСБ неоднократно требовала от Telegram передать ключи для дешифровки переписок подозреваемых. Из-за отказа Павла Дурова Роскомнадзор пытался заблокировать мессенджер, однако безуспешно. С февраля 2026-го Telegram работает с ограничениями.

Против Дурова возбуждено уголовное дело и во Франции. В августе 2024-го его задержали в аэропорту Ле-Бурже, а затем предъявили шесть обвинений. По одному из них (администрирование онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций) ему грозит до десяти лет тюрьмы. По совокупности обвинений Павла Дурова может ждать признание экстремистом, говорит адвокат, учредитель «Московского правозащитного центра» Михаил Салкин. По его словам, из-за этого использование Telegram может стать незаконным:

«Все зависит от того, какую статью ему вменили. Срок за содействие склонению к вербовке терроризма варьируется от 8 до 15 лет лишения свободы. Но могут быть также и другие последствия. После того, как Павла объявят в международный розыск, через месяц следователи выйдут с заочным арестом. Привлечение по такой статье влечет за собой внесение в список экстремистов и террористов, а это означает блокировку всех банковских счетов, запрет на совершение финансовых операций, распоряжение имуществом. Собственно, наверное, следующий шаг, на который они пойдут, — признание Telegram экстремистской организацией.

Думаю, что мессенджеру могут грозить то же, что и продукту Марка Цукерберга. И с ним не обойдутся так, как с WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), которым все еще можно пользоваться, главное — картинки запрещенной организации не упоминать. Telegram, есть вероятность, могут признать запрещенной настолько, что даже сам факт использования платформы будет считаться вовлечением в международную экстремистскую организацию».

На фоне обвинений в отношении Дурова акции VK на Мосбирже растут почти на 4%. Впрочем, управляющий партнер Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко уверен, что даже при наихудшем сценарии для пользователей Telegram ничего не изменится:

«Возбуждение уголовного дела в отношении человека, пусть даже он и возглавляет компанию, которой принадлежит мессенджер, не влечет никаких автоматических последствий для пользователей этого мессенджера. Было несколько тревожащих прецедентов, когда пытались признавать участниками экстремистского сообщества тех людей, которые находились в группе, канале с теми, кого признавали террористами и экстремистами. Но это явно не тот случай.

Если говорить о том, что произойдет в ближайшие недели, думаю, что никаких изменений мы не почувствуем. Те технические средства противодействия Telegram, которые могли быть применены, уже действуют в максимальном объеме. Следует все-таки различать деятельность организации, его руководителя и ее клиентов. Даже если Павлу Дурову будет вынесен обвинительный приговор, а до этого еще очень далеко, это не делает соучастником ни саму компанию, ни тем более ее клиентов».

С декабря 2025 года «Дайвинчик» внесен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. При этом приложение сервиса доступно в магазинах приложений.

Анна Кулецкая