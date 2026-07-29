Какие претензии предъявляли к Telegram в России и за рубежом
Павел Дуров сменил аватарку в Telegram на мем с собой в образе террориста
29 июля следственное управление ФСБ заочно предъявило обвинение основателю Telegram Павлу Дурову по уголовному делу о содействии террористической деятельности. В каких странах блокировали мессенджер — в справке “Ъ”.
Основатель Telegram Павел Дуров
Фото: @durov
Россия
- В октябре 2018 года в России вступил в силу «закон Яровой». Российские спецслужбы потребовали от Павла Дурова предоставить доступ к данным пользователей Telegram. ФСБ утверждала, что террористы использовали Telegram в том числе для подготовки теракта в метро Санкт-Петербурга.
- Господин Дуров заявил, что передача ключей шифрования спецслужбам технически невозможна. В апреле 2018 года Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер на территории России. Несмотря на усилия российских властей по блокировке, Telegram оставался доступным для большинства пользователей. В июне 2020 года Роскомнадзор снял ограничения, объяснив решение готовностью основателя мессенджера противодействовать терроризму и экстремизму.
- В марте 2025 года проблемы с доступом возникли у пользователей из Чечни и Дагестана. Местные власти связали блокировку с тем, что мессенджер «часто используют недруги». По словам министра цифрового развития Дагестана Юрия Гамзатова, решение было принято «на федеральном уровне» и связано с беспорядками в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года.
- В августе 2025 года Роскомнадзор заблокировал голосовые звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Как сообщили в ведомстве, мошенники использовали мессенджеры для обмана и вымогательства денег.
- Осенью 2025 года на сбои в работе Telegram начали жаловаться жители южных регионов России. Проблемы затронули Ростовскую и Астраханскую области, Ставропольский и Краснодарский края, Сочи, Адыгею, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию. Также жалобы поступали из Крыма. В РКН подтвердили частичное ограничения работы мессенджера для борьбы с преступностью.
- В конце октября 2025 года в России стали ограничивать регистрацию новых пользователей Telegram. Власти потребовали от операторов прекратить передачу СМС-сообщений и звонков в адрес новых пользователей со стороны подрядчиков мессенджера.
- 10 февраля 2026 года Роскомнадзор заявил, что продолжит ограничивать работу Telegram, пока мессенджер не начнет исполнять российские законы. В ведомстве сообщили, что руководство Telegram не исполняет законодательство, не защищает персональные данные, позволяет использовать сервис в преступных и террористических целях.
- С начала 2026 года зарегистрировано более 24 тыс. фактов использования мессенджера Telegram мошенниками при совершении дистанционных хищений, заявили в МВД.
Франция
- В 2023 году премьер Франции Элизабет Борн запретила членам правительства пользоваться мессенджерами Telegram, WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и Signal и попросила заменить их на национальные платформы, соответствующие требованиям кибербезопасности.
- В 2024 году Павла Дурова (имеет французское гражданство) обвинили в отказе от сотрудничества с властями, соучастии в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастии в торговле наркотиками и другой незаконной деятельности в мессенджере. Бизнесмена задержали 24 августа 2024 года в парижском аэропорту, позднее отпустив под залог в €5 млн и запретив покидать Францию. Также Дурова обязали появляться в полиции каждые 14 дней. Ограничения на выезд из Франции сняли в ноябре 2025 года, расследование все еще не завершено.
- В СМИ также сообщали о том, что власти Франции выдали ордер на арест брата Павла Дурова и сооснователя Telegram Николая, однако в прокуратуре Парижа эти сообщения отказались комментировать.
- В апреле 2026 года основатель Telegram заявил, что мессенджер скорее покинет рынок Франции, чем передаст властям страны доступ к личной переписке пользователей.
- 9 июля 2026 года господин Дуров больше шести часов давал показания по делу о преступлениях, совершаемых с помощью его мессенджера, сообщает AFP. Это был четвертый по счету допрос в рамках уголовного преследования во Франции. Французские судебные органы отмечают, что после ареста Telegram стал охотнее идти на контакт с силовиками, пишет AFP. В самой компании это опровергают: там заявили, что работа платформы не изменилась, просто «французские власти начали корректно направлять свои судебные запросы в Telegram».
Другие страны
- В КНР Telegram заблокирован с 2015 года за «координацию правозащитных организаций, атаковавших партию и правительство».
- В сентябре 2017 года в Иране в отношении Павла Дурова завели уголовное дело. Власти заявили, что соцсеть используется террористами, наркоторговцами, а также в ней распространяется порнография. С 2015 года Telegram множество раз блокировали на территории Ирана, но потом доступ восстанавливали. Окончательно мессенджер запретили 30 апреля 2018 года. Иранцы обходят блокировки с помощью спутниковой связи, замаскированных протоколов и тайной доставки данных.
- В том же 2018 году Telegram был удален на несколько дней из App Store из-за распространения детской порнографии.
- В 2019 году в Индии суд рассматривал вопрос блокировки Telegram из-за распространения детской порнографии в зашифрованных чатах. В 2022 году после угрозы блокировкой Telegram выдал властям страны данные нескольких десятков пользователей, подозреваемых в нарушении авторских прав. В июне 2026 года из-за утечки экзаменационных вопросов приложение по решению властей удалили из магазинов Apple и Google. Telegram оспаривал решение, заявив, что доказательств использования мессенджера в противоправных целях не было. Суд отклонил жалобу.
- С 2020 года власти Белоруссии начали блокировать Telegram-каналы за экстремизм и преследовать их создателей. В 2021-м ввели уголовную ответственность за подписку на такие каналы и распространение их материалов.
- В 2020 году власти ФРГ отчитались о «взятии под контроль» девяти чат-групп, распространявших наркотики в Telegram. Кроме того, в 2022 году в Германии под давлением властей Telegram впервые заблокировал за распространение недостоверной информации 64 аккаунта, принадлежащих ковид-диссидентам, авторам теорий заговора и ультраправым экстремистам. В том же году Telegram был также оштрафован Минюстом ФРГ на €5 млн за непредоставление каналов обратной связи для сообщений пользователей о наличии противоправного контента.
- В 2023 году в Бразилии мессенджер по решению суда подвергался временной блокировке и штрафам за работу экстремистских каналов и распространение обучающих материалов по школьному шутингу. Там же Telegram подвергался блокировке за распространение фейковых новостей, связанных с выборами.
- В 2023 году полиция Нидерландов жаловалась, что Telegram не удаляет рекламу запрещенных веществ и не выдает данные пользователей, подозреваемых в наркоторговле.
- В 2023 году в Латвии полиция арестовала 78 организаторов чатов в Telegram, через которые продавались наркотики.
- В сентябре 2024 года Южная Корея начала расследование в отношении Telegram из-за распространения порнографических изображений с дипфейками. Представители мессенджера принесли извинения властям и удалили часть нарушавшего закон контента.
- В 2017 году правительство Индонезии предписало интернет-провайдерам страны заблокировать доступ к браузерной версии Telegram из-за каналов, распространяющих радикальную пропаганду, призывы к террору и другую запрещенную индонезийским законодательством информацию. Через некоторое время Павел Дуров сообщил, что такой нежелательный контент удален, ведется работа по созданию команды, которая будет модерировать публичные каналы в Telegram в Индонезии.
- С 2020 года Telegram запрещен в Таиланде из-за его использования во время антиправительственных протестов.
- В последние десять лет в ходе масштабных ограничений в Туркменистане запретили использование зарубежных соцсетей, включая Telegram. За применение VPN для обхода блокировок в стране грозит уголовное преследование.
- Эфиопия неоднократно блокировала Telegram: во время проведения экзаменов в 2016 году и в ходе протестов в феврале 2023-го. В июле того же года мессенджер снова стал доступен
- В июне 2025 года мессенджер запретили во Вьетнаме. Приложение заблокировали из-за отказа от сотрудничества в противодействии преступной деятельности. По словам властей, 68% всех вьетнамских телеграм-каналов и групп нарушало законодательство страны.
Мнения о деле Дурова
Адвокат Филипп де Вель заявил ТАСС, что Франция не может экстрадировать собственных граждан в другие страны, это прямо запрещено законом. «Если Интерпол по запросу России выдаст международный ордер на арест Дурова, то он не будет подлежать немедленному исполнению во Франции»,— уточнил господин де Вель.
Депутат Андрей Свинцов в комментарии «Подъему» сказал, что надеется, что компания после обвинений ФСБ устранит все нарушения, чтобы избежать ареста своего основателя.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что Павел Дуров «связался с плохой компанией», встав на сторону тех, кто использует Telegram для организации преступлений. «Дуров когда-то неплохо начинал, создавал хорошие сервисы… Но потом зачем-то начал противопоставлять себя государству. Проще говоря, стал брать на себя лишнее и решать, что, по его мнению, правильно и безопасно для общества, а что нет»,— заявил господин Миронов «РИА Новости».
Депутат от «Справедливой России» Марина Ким считает, что преждевременно делать выводы о будущем Telegram из-за уголовного дела Дурова. «Любые выводы о будущем Telegram должны основываться на конкретных действиях и официальной позиции, а не на эмоциях и слухах»,— сказала она ТАСС.