Какие претензии предъявляли к Telegram в России и за рубежом

29 июля следственное управление ФСБ заочно предъявило обвинение основателю Telegram Павлу Дурову по уголовному делу о содействии террористической деятельности. В каких странах блокировали мессенджер — в справке “Ъ”.

Мнения о деле Дурова

Адвокат Филипп де Вель заявил ТАСС, что Франция не может экстрадировать собственных граждан в другие страны, это прямо запрещено законом. «Если Интерпол по запросу России выдаст международный ордер на арест Дурова, то он не будет подлежать немедленному исполнению во Франции»,— уточнил господин де Вель.

Депутат Андрей Свинцов в комментарии «Подъему» сказал, что надеется, что компания после обвинений ФСБ устранит все нарушения, чтобы избежать ареста своего основателя.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что Павел Дуров «связался с плохой компанией», встав на сторону тех, кто использует Telegram для организации преступлений. «Дуров когда-то неплохо начинал, создавал хорошие сервисы… Но потом зачем-то начал противопоставлять себя государству. Проще говоря, стал брать на себя лишнее и решать, что, по его мнению, правильно и безопасно для общества, а что нет»,— заявил господин Миронов «РИА Новости».

Депутат от «Справедливой России» Марина Ким считает, что преждевременно делать выводы о будущем Telegram из-за уголовного дела Дурова. «Любые выводы о будущем Telegram должны основываться на конкретных действиях и официальной позиции, а не на эмоциях и слухах»,— сказала она ТАСС.