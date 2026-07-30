Дуров прокомментировал внесение его в перечень террористов и экстремистов

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал включение его имени в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В ответ на решение ведомства господин Дуров написал, что чиновники в России «явно запутались в вопросе о том, кто кого может забанить в интернете».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мем из телеграм-канала Павла Дурова

Фото: @durov Мем из телеграм-канала Павла Дурова

Фото: @durov

«Россия объявила меня "террористом" за отказ выполнить ее требования о массовой слежке и цензуре в Telegram. По российскому законодательству, мне запрещено "публиковать информацию в интернете"»,— написал господин Дуров в Telegram-канале. После комментария он опубликовал мем с подписью «Не перепутай», где на его фотографии написано «Террорист», а на фото представителей движения «Талибан» — «Уважаемые партнеры».

Павла Дурова в реестр Росфинмониторинга внесли сегодня. Это означает, что в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье об экстремизме, терроризме или тяжком преступлении, совершенном по мотивам политической, расовой или религиозной ненависти. У включенных в реестр лиц блокируются банковские счета в России. До этого в ФСБ заявляли, что Telegram не удаляет многочисленные каналы, чаты и боты, которые используют спецслужбы Украины, а также террористические и экстремистские организации.

Подробнее — в материале «Ъ» «Павлу Дурову назначили свидание на Лубянке».