Суд в Москве оштрафовал Telegram на 14,6 млн рублей

Составлено ИИ-Ассистентъ

За шесть месяцев 2026 года московские суды оштрафовали Telegram на более чем 100 млн рублей, преимущественно по статье КоАП о неудалении запрещенного контента. Только в мае 2026 года мессенджер штрафовали трижды, на общую сумму около 18 млн рублей.

В июне 2026 года Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram еще на 3,8 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Ранее, 5 мая 2026 года, Таганский суд признал Google и Telegram виновными в неудалении запрещенного контента, оштрафовав Google на 15,2 млн рублей и Telegram на 7 млн рублей.

В апреле 2026 года Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 млн рублей за неудаление информации об экстремистской деятельности. В марте 2026 года мессенджер был оштрафован на 10,5 млн рублей по двум протоколам, а 16 марта — на 35 млн рублей за пять эпизодов неудаления запрещенной информации. В феврале 2026 года Telegram оштрафовали на 7 млн рублей за повторное неудаление информации об алкогольной продукции и нетрадиционных сексуальных отношениях.