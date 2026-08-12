Суд в Москве оштрафовал Telegram на 14,6 млн рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 14,6 млн руб. по трем протоколам о нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации (ст. 13.41 КоАП), сообщает ТАСС.
Из материалов следует, что прокуратура направила представления Telegram с требованием удалить из нескольких каналов, в которых содержалась информация о деятельности зацеперов, ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено), и ответы на ЕГЭ. Мессенджер предписания не исполнил.
Во время другого заседания Таганский суд рассмотрел два административных протокола в отношении Google LLC. Американской компании назначили штраф в 7,6 млн руб. за неудаление информации.
За шесть месяцев 2026 года московские суды оштрафовали Telegram на более чем 100 млн рублей, преимущественно по статье КоАП о неудалении запрещенного контента. Только в мае 2026 года мессенджер штрафовали трижды, на общую сумму около 18 млн рублей.
В июне 2026 года Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram еще на 3,8 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Ранее, 5 мая 2026 года, Таганский суд признал Google и Telegram виновными в неудалении запрещенного контента, оштрафовав Google на 15,2 млн рублей и Telegram на 7 млн рублей.
В апреле 2026 года Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 млн рублей за неудаление информации об экстремистской деятельности. В марте 2026 года мессенджер был оштрафован на 10,5 млн рублей по двум протоколам, а 16 марта — на 35 млн рублей за пять эпизодов неудаления запрещенной информации. В феврале 2026 года Telegram оштрафовали на 7 млн рублей за повторное неудаление информации об алкогольной продукции и нетрадиционных сексуальных отношениях.