Заочный арест для Павла Дурова будет избирать Лефортовский суд Москвы
Следственное управление ФСБ в ближайшее время будет ходатайствовать о заочном аресте основателя Telegram Павла Дурова. По информации «Ъ», прошение будут подавать в Лефортовский районный суд Москвы.
Для господина Дурова потребуют ареста сроком на два месяца с момента его задержания на территории России или экстрадиции из-за границы. После соблюдения процедур к разыскным мероприятиям можно будет подключить правоохранительные органы других стран.
Российские правоохранительные органы обвиняют Павла Дурова в содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ). По данным следствия, через Telegram-бот «Дайвинчик/Leo» украинские спецслужбы вербовали молодых россиян для совершения диверсий и иных преступлений. В СКР отчитались о задержании подростков в разных регионах России.
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Заочный арест Павла Дурова в России по обвинению в содействии терроризму происходит на фоне его предыдущих проблем с правоохранительными органами. В августе 2024 года французские власти задержали Дурова в парижском аэропорту, предъявив ему обвинения в соучастии в 12 тяжких преступлениях, связанных с отсутствием модерации в Telegram. Среди них упоминались наркоторговля, педофилия и мошенничество.
Несмотря на то, что Дуров был освобождён под залог в 5 млн евро и позже получил разрешение покидать Францию, расследование против него во Франции продолжалось. Параллельно с этим, в августе 2024 года, его брат Николай Дуров также был объявлен в розыск во Франции. Ордера на их арест, по данным Politico, были выданы ещё в марте 2024 года, предположительно из-за отказа Telegram предоставить данные пользователя, причастного к преступлениям против несовершеннолетних.
В связи с этими событиями Дуров неоднократно заявлял, что Telegram всегда соблюдал европейские законы и регулярно тратит миллионы долларов на соблюдение законодательства по всему миру, а французская полиция начала направлять запросы в Telegram "законным способом" только после августа 2024 года. В целом, ситуация вокруг Дурова демонстрирует его длительные разногласия с государственными органами различных стран по вопросам модерации контента и предоставления данных пользователей.