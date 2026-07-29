Заочный арест для Павла Дурова будет избирать Лефортовский суд Москвы

Следственное управление ФСБ в ближайшее время будет ходатайствовать о заочном аресте основателя Telegram Павла Дурова. По информации «Ъ», прошение будут подавать в Лефортовский районный суд Москвы.

Для господина Дурова потребуют ареста сроком на два месяца с момента его задержания на территории России или экстрадиции из-за границы. После соблюдения процедур к разыскным мероприятиям можно будет подключить правоохранительные органы других стран.

Российские правоохранительные органы обвиняют Павла Дурова в содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ). По данным следствия, через Telegram-бот «Дайвинчик/Leo» украинские спецслужбы вербовали молодых россиян для совершения диверсий и иных преступлений. В СКР отчитались о задержании подростков в разных регионах России.