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09 июля, вторник
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Новости
17:39
Позиция Госдумы о санкциях против Грузии осталась неизменной после заявления Путина
14:02
Налоговая и ФСБ снова пришли с обыском в «Красное & Белое»
16:18
В Сбербанке назвали вымыслом информацию о недовольстве партнерством с «Яндексом»
18:47
Отток капитала из России вырос более чем в два раза
18:52
Умер миллиардер и бывший кандидат в президенты США Росс Перо
20:53
США ввели санкции против депутатов от «Хезболлы»
20:41
Премьер Грузии приветствовал желание Путина не вводить санкции
20:25
Синод на Валааме объявил о кадровых изменениях в РПЦ
20:22
Украинским морякам предъявили окончательные обвинения
20:10
ТАСС сообщило о назначении Алексея Кудашова главным тренером сборной России по хоккею
19:53
Зеленский отменил военный парад в День независимости Украины из-за его дороговизны
19:43
Против руководства канала NewsOne заведено дело о финансировании терроризма
19:19
Бизнесмен Пономарев, известный тяжбами с IKEA, приговорен к восьми годам за ложные доносы
18:29
Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 24
18:14
Apple обновила линейку MacBook
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Тема
(обновлено: 09.07.2019)
Деятельность "Транснефти"
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1
«Роснефть» не пускают в трубу
Компания обвиняет «Транснефть» в снижении добычи
«Процесс вытеснения начался»
Сергей Андронов, вице-президент «Транснефти»
5
Минфин и «Транснефть» обменялись упреками
Стороны поспорили о дивидендах из-за ситуации с «Дружбой»
Хлор разъедает дивиденды «Транснефти»
Компания может снизить выплаты из-за компенсации ущерба от хлорной нефти
7
За российской нефтью повысят контроль
после ситуации с вбросом хлорорганики в нефтепровод «Дружба»
21
Нефтяники не уследили за качеством сырья
В Кремле потребовали усиления контроля после претензий Белоруссии
7
Белоруссия нашла хлор в российской нефти
«Белнефтехим» требует консультаций с «Транснефтью»
«Транснефть» готова нарастить дивиденды
Но просит правительство включить эти расходы в тариф
«Транснефть» отказалась от чужой валюты
Компания реорганизует и снижает долги
Нефть прокачают по эталону
Белый дом думает о стандартизации тарифов «Транснефти»
«Роснефть» упрекнули в желании стать «Газпромом»
Глава «Транснефти» Николай Токарев раскритиковал нефтекомпанию
Дивиденды «Транснефти» не вписались в инфляцию
Монополия предлагает рост своих тарифов
«Транснефть» начнет buyback понемногу
За три года на выкуп акций могут дать всего 20 млрд рублей
1
«Транснефть» лишится миноритариев
Компания обсуждает возможный buy back привилегированных акций
2
«Транснефть» купила НМТП у братьев Магомедовых
Сумма сделки составила $750 млн
1
«Транснефть» купила НМТП у братьев Магомедовых
Сумма сделки составила $750 млн
1
У New Stream прервался поток
НПЗ группы неожиданно остались без нефти
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Из чего состоит китайская армия и кому стоит ее опасаться
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Первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов об интересе малого бизнеса к недрам
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Страна
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Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
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Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия