Британия вывела из-под санкций транзит казахстанской нефти «Транснефтью»

Великобритания освободила от действия антироссийских санкций операции «Транснефти» и ее дочерних компаний с казахстанской нефтью. Это следует из генеральной лицензии британского Управления по осуществлению финансовых санкций. Исключение действует до 18 марта 2028 года, указано в документе.

Как отмечается в лицензии, от санкций освобождается любая деятельность с участием «Транснефти», связанная с поставкой, покупкой, транспортировкой или доставкой казахстанской нефти. Согласно документу, рестрикции снимаются только для той казахстанской нефти, которая не принадлежит связанному с Россией лицу.

Эти разрешения не дают права на какие-либо действия, которые могут привести к нарушению каких-либо действующих санкций против России, сообщается в лицензии.

13 марта Управление по контролю за иностранными активами Минфина США разрешили России в течение месяца продавать нефть и нефтепродукты с танкеров до 12 апреля. Власти США приняли это решение из-за роста цен на нефть на фоне ограничения Ираном прохода судов через Ормузский пролив.