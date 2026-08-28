РБК: «Транснефть» выкупила 7,52% акций Газпромбанка

«Транснефть» приобрела долю в Газпромбанке, сообщил РБК со ссылкой на источники. По их информации, пакет включает 7,52% акций.

О покупке 7,52% голосующих ценных бумаг одной из компаний «Транснефть» сообщила в финансовой отчетности по МСФО за первое полугодие 2026 года. Стоимость сделки составила 40 млрд руб. Название организации не раскрывалось.

В отчете Газпромбанка по МСФО за первое полугодие указано, что Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск 50,6 млн акций кредитной организации. Номинальная цена одной бумаги — 450 руб. Кроме того, в августе Газпромбанк увеличил уставной капитал на 4%, до 623,9 млрд руб., следует из отчета на сайте раскрытия информации. Это соответствует размещению примерно 7,5% акций.

Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО за первое полугодие составила 148,3 млрд руб. Это на 3,3% меньше год к году. EBITDA составила 295 млрд руб., что на 4% ниже показателя 2025 года.