«Транснефть» выплатит дивиденды за 2025 год

Нефтепроводная компания «Транснефть» выплатит дивиденды по итогам 2025 года в размере 204,17 руб. на акцию. Это следует из сообщения организации на сайте раскрытия информации.

На выплату дивидендов будет направлено 145,2 млрд руб. из прибыли за 2025 год и еще 2,8 млрд руб. — из прибыли прошлых лет.

Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО за 2025 год составила 226,1 млрд руб. Это на 21,4% меньше год к году. За 2024 год «Транснефть» выплатила дивиденды в размере 198,25 руб. на акцию. Суммарно — 143,7 млрд руб.

«Транснефть» — крупнейшая в России трубопроводная компания, специализирующаяся на транспортировке нефти и нефтепродуктов. Она обеспечивает транспортировку 83% всей добываемой в стране нефти и около 30% производимых нефтепродуктов.