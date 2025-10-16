«Транснефть» отказывается от инвестпроектов из-за повышения налоговой нагрузки

У «Транснефти» растет дефицит денежных средств из-за возросшей налоговой нагрузки, заявил первый вице-президент компании Максим Гришанин. По его словам, из-за этого компания вынуждена корректировать программу капитальных вложений.

Господин Гришанин рассказал, что на «Транснефть» «давит эксклюзивная налоговая нагрузка». «Мы, может быть, не будем строить то, что хотели бы построить. То есть мы сейчас убираем инвестиционные проекты, то есть создание чего-то нового. Направляем средства на поддержание того, что есть»,— пояснил топ-менеджер в кулуарах Российской энергетической недели (цитата по ТАСС).

Минфин обещал не увеличивать налоговую нагрузку для нефтегазового сектора. На этой неделе президент Владимир Путин подписал указ о моратории на обнуление выплат по демпферу с 1 октября 2025 года до 1 мая 2026-го. Постановление также отменяет акцизы на дизельное топливо, произведенное путем смешения с авиационным керосином и другими компонентами, в случае если оно произведено не на НПЗ.

