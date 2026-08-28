«Транснефть» в отчете о прибыли рассказала о «вызовах по защите инфраструктуры»

Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО за первое полугодие 2026 года составила 148,3 млрд руб. — это на 3,3% меньше показателя прошлого года за аналогичный период. Это следует из отчета компании.

Снижение прибыли в компании объяснили «снижением показателя EBITDA и процентных доходов». EBITDA составила 295 млрд руб., что на 4% ниже показателя 2025 года. Процентные доходы составили 40,1 млрд в первом полугодии против 58 млрд за аналогичный период в 2025-м.

При этом чистая прибыль по итогам второго квартала выросла на 3% год к году и составила 75,3 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 3% — до 740,1 млрд руб. за полгода, и на 5,8% по итогам апреля-июня — до 378,8 млрд руб. Себестоимость проданных товаров составила 141,7 млрд руб. в первом полугодии.

Компания отметила, что предприятия группы в первом полугодии выполняли все свои обязательства, несмотря на повышенную индивидуальную налоговую нагрузку, инфляционное давление, а также «серьезные вызовы по защите инфраструктурных объектов от внешнего вмешательства».