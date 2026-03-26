«Транснефть» пообещала вскоре перенаправить сырье из атакованных балтийских портов

«Транснефть» постарается в максимально короткие сроки перенаправить нефть из атакованных российских портов на Балтике. Об этом «Интерфаксу» заявил президент компании Николай Токарев.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Николай Токарев

По словам Николая Токарева, компания делает все, чтобы сохранить экспортные потоки после атак. «Такие объемы сразу перенаправить, это серьезные объемы»,— заявил он.

Нагрузка на систему «Транснефти» увеличилась из-за перекрытия Ормузского пролива, рассказал Николай Токарев. «Конечно, мы чувствуем эти проблемы, они рикошетят и в нас», — сказал президент компании. Он добавил, что чем быстрее появится «полная ясность и покой, тем быстрее эти проблемы исчезнут».

Власти российских регионов регулярно сообщают о попытках атак вооруженных сил Украины на объекты энергетики. За последние недели ударам подверглись порты в Новороссийске, Приморске и Усть-Луге.