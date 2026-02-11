Европа пошла под самосуд

Неудаление лица из санкционного списка впервые признано нарушением Договора о функционировании Евросоюза. Такой вывод Суд ЕС сделал в рамках дела по обращению дочери главы «Транснефти» Майи Токаревой, которая ранее добилась судебного решения об отмене европейских санкций, но Совет ЕС их так и не аннулировал. Более того, ограничительные меры продлевались с прежним обоснованием. Суд прямо указал, что бездействие Совета ЕС подрывает доверие к судебным решениям и противоречит правовому порядку союза.

11 февраля Общий суд ЕС отменил акты от сентября 2025 года о продлении европейских санкций в отношении Майи Токаревой. Госпожа Токарева оказалась под индивидуальными санкциями ЕС 21 июля 2022 года как дочь президента «Транснефти» Николая Токарева. Совет ЕС включил ее в санкционные списки из-за семейных связей и возможного извлечения выгоды из положения ее отца, руководителя крупной российской компании. По мнению совета, если «влиятельное лицо, ведущий бизнесмен, осуществляет деятельность в России», то его близкие родственники «извлекают выгоду из статуса такого лица» и тоже попадают под критерии наложения санкций.

Между тем Суд ЕС неоднократно приходил к выводу, что предоставленных советом материалов недостаточно, чтобы сделать обоснованный вывод об «извлечении выгоды» в случае Майи Токаревой. 11 сентября 2024 года она выиграла свое первое дело — суд признал, что Совет ЕС не представил доказательств получения заявительницей преимуществ от деятельности отца на момент принятия ограничительных мер. Суд отменил санкции в отношении Майи Токаревой, но чиновники не исполнили решение и уже 12 сентября 2024 года снова продлили меры на полгода, опираясь на прежние доводы о выгоде.

26 февраля 2025 года Майя Токарева добилась победы уже по второму делу против Совета ЕС, и суд снова подчеркнул, что новых убедительных доказательств получения ею выгоды не появилось. Однако 14 марта 2025 года совет опять включил истицу в списки по тем же основаниям. В сентябре прошлого года суд отменил мартовские акты, а 12 сентября 2025 года совет продлил санкции в отношении госпожи Токаревой, что стало предметом очередного иска, поданного в октябре 2025-го. Таким образом, несмотря на неоднократную победу в суде, санкции в отношении Майи Токаревой фактически не были отменены и до сих пор действуют.

В новом, уже четвертом иске, ссылаясь на ст. 266 Договора о функционировании Евросоюза (ДФЕС), а также на нарушение принципов res judicata («решенного дела»), эффективной судебной защиты и надлежащего управления, госпожа Токарева просила признать, что совет не принял необходимых мер для исполнения судебных решений. Чиновники повторно приняли санкционные акты без устранения выявленных судом недостатков, указывала истица.

Рассмотрев дело, суд указал, что Совет ЕС приводит все те же мотивы для продления санкций, игнорируя ранее вынесенные судебные решения.

Если суд отменил санкционный акт из-за отсутствия доказательств, то исполнением судебного решения будет сбор и предоставление новых, более убедительных аргументов для наложения ограничений либо отмена санкций, поясняется в решении.

Бездействие чиновников, а именно отказ Совета ЕС принять меры, может нанести «ущерб доверию» и уважению к судебным решениям, которые должны оказывать стороны разбирательства, подчеркнул суд.

В итоге суд признал, что Совет ЕС нарушил ст. 266 ДФЕС, а именно свои обязательства по исполнению судебных решений.

Это первый случай, когда в деле по оспариванию антироссийских санкций Суд ЕС дал прямую оценку доводу о нарушении Советом ЕС обязанностей из ст. 266 ДФЕС, отмечает юрист практики комплаенс и санкционного права BGP Litigation Анастасия Косякина. Старший юрист консалтинговой компании ITSWM Вероника Сиверова подчеркивает уникальность позиции суда в связи с этим выводом. Советник инвестбанка Altus Capital Кира Винокурова объясняет, что любое решение Суда ЕС об отмене индивидуальных санкций предполагает исключение лица из списка. Но на практике, уточняет она, исключение не происходит автоматически: нужно дождаться очередного пересмотра списков Советом ЕС. При каждом пересмотре проводится работа над ошибками, и, если основание для санкций оказывается недостаточным, совет ищет новые аргументы, добавляет госпожа Сиверова.

Механизма прямых штрафов для органов ЕС за допущенные нарушения нет, признает управляющий партнер в России АБ Nordic Star Анна Заброцкая. Однако лицо может подать иск о бездействии или о взыскании компенсации с Совета ЕС за необоснованное включение в санкционный список в порядке ст. 340 ДФЕС, говорит госпожа Косякина. А в случае многократных аннулирований санкций судом шанс на компенсацию возрастает, отмечает госпожа Заброцкая. Кроме того, указывает Кира Винокурова, страдают репутация судов ЕС и доверие к системе, если судебные решения не исполняют сами органы союза.

Выводы из нового решения суда потенциально значимы для заявителей, которые уже добились исключения из санкционных списков в судебном порядке, но продолжают фигурировать в нем по регламенту №269/2014, указывает госпожа Винокурова. Впрочем, исключение из санкционного списка не отменяет риска повторного включения в перечень по иным мотивам, предупреждают юристы. Вместе с тем решение суда может подтолкнуть Совет ЕС к более осторожному подходу при наложении санкций в будущем, полагает Вероника Сиверова.

Варвара Кеня, Анна Занина