Суд утвердил решение о взыскании с Euroclear Bank $85 млн в пользу «Транснефти»

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Euroclear Bank на решение Арбитражного суда Москвы и утвердил взыскание в пользу «Транснефти» в размере $85 млн. Решение опубликовано на сайте суда.

Подробности дела не раскрываются, поскольку оно рассматривалось в закрытом режиме. Решение вступило в законную силу после отклонения судом жалобы Euroclear. Иск поступил в суд в начале сентября 2024 года. В качестве третьих лиц к делу привлечены Газпромбанк и АО «Национальный расчетный депозитарий» (НРД).

В марте 2022 года НРД по предписанию Банка России ввел ограничения на операции по счетам Clearstream и Euroclear. Впоследствии оба европейских депозитария ограничили операции по счету НРД. В июне 2022 года Евросоюз ввел санкции в отношении центрального депозитария РФ. Совет ЕС назвал НРД системно значимым российским институтом, финансово поддерживающим правительство страны, которое «несет ответственность за дестабилизацию на Украине». Санкции предусматривают блокировку активов НРД в Euroclear и Clearstream.

Подробнее — в материале «Ъ» «Национальный рублевый депозитарий».