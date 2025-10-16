«Транснефть»: российские нефтяные компании не сократили поставки в 2025 году

Прокачка нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» в 2025 году ожидается на уровне 2024 года. Об этом заявил первый вице-президент компании Максим Гришанин.

«Она не будет отличаться существенно. Это примерно те же уровни»,— рассказал он в кулуарах Российской энергетической недели (цитата по ТАСС).

«Транснефть» транспортирует более 80% добываемой в России нефти. В 2024 году прокачка нефти по системе компании снизилась на 2,8%, до 447 млн тонн, при этом прокачка нефтепродуктов выросла.

Господин Гришанин также пожаловался, что у «Транснефти» растет дефицит денежных средств из-за увеличения налоговой нагрузки. По этой же причине компания стала корректировать программу капитальных вложений.

О моратории на обнуление топливного демпфера в РФ — в материале «Ъ» «С нефтяников сняли лимиты».