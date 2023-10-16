«Казтрансойл» перекачал по нефтепроводу «Транснефти» 589,6 тыс. тонн нефти

Объем транспортировки казахстанской нефти по нефтепроводу «Транснефти» (MOEX: TRNFP) «Дружба» с января по сентябрь 2023 года составил 589,6 тыс. тонн. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского оператора по магистральному нефтепроводу «Казтрансойл».

Перекачка идет по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава», откуда дальше ее поставляют в Германию. В октябре «Казтрансойл» планирует поставить в Германию через Россию 100 тыс. тонн нефти.

В декабре 2022 года «Казтрансойл» направил заявку на перекачку по нефтепроводу «Дружба» в Германию в 2023 году 1,2 млн тонн нефти из Казахстана. Первую партию нефти в объеме 20 тыс. тонн казахстанский оператор поставил в Германию в феврале 2023 года.

В «Казтрансойле» добавили, что технических возможностей для транспортировки 1,2 млн тонн казахстанской нефти в Германию достаточно, но фактические объемы зависят от заявок нефтяных компаний. В сентябре «Транснефть» и «Казтрансойл» подписали договор о транзите нефти и в 2024 году.

Петр Бузлаев