Глава «Транснефти» не ожидает скорого возобновления транзита казахстанской нефти в ФРГ

В «Транснефти» не ожидают появления технической возможности для возобновления транспортировок казахстанской нефти в Германию в ближайшей перспективе. Об этом заявил президент компании Николай Токарев, передает «Интерфакс».

«Для казахстанских объемов вариантов очень много: и КТК, и Балтика, и Черное море», — заявил при этом господин Токарев. По его словам, проблем с перенаправлением поставок нет, поскольку «объемы не такие большие».

Вчера об остановке с 1 мая транзита казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» в ФРГ из-за отсутствия «технических возможностей» сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявлял, что поставки возобновятся после устранения технических препятствий. Власти Германии сообщили, что прекращение поставок казахстанской нефти не сильно повлияет на работу НПЗ в Шведте.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что интересы казахстанских партнеров будут обеспечены за счет использования других маршрутов, несмотря на ограничения. Казахстан поставляет нефть в Германию с 2023 года. В 2025 году объем поставок в ФРГ (на НПЗ Шведта) составил 2,1 млн тонн, а в первом квартале 2026-го — 730 тыс. тонн.