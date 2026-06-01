Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО в первом квартале снизилась почти на 10%

Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО по итогам первого квартала 2026 года составила 72,95 млрд руб., следует из отчетности (pdf.) компании. Снижение в сравнении с аналогичным периодом 2025 года составило 9,2%, — тогда показатель равнялся 80,33 млрд руб.

При этом выручка компании осталась примерно на том же уровне, что и годом ранее — 361,22 млрд руб. против 361,59 млрд руб. Операционная прибыль за отчетный снизилась на 2,4%, — с 99,07 до 96,69 млрд руб.

По итогам 2025 года чистая прибыль «Транснефти» по МСФО снизилась на 21,5% — с 288 млрд руб. до 226 млрд руб. В компании это объяснили влиянием западных санкций в отношении российского топливно-энергетического комплекса. В 2024 году прибыль сократилась на 5%. Тогда в компании это связали с с пересчетом отложенных налоговых активов и обязательств из-за роста налогов.