«Транснефть» резко сократит инвестпрограмму из-за повышения налога на прибыль

ПАО «Транснефть» сообщило, что из-за повышения ставки налога на прибыль до 40% компании придется сильно сократить инвестиционную программу. Из-за введения повышенной ставки «Транснефть» также ожидает к 2026 году дефицита бюджета компании. Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки о повышении налоговой ставки до 40%.

В пресс-релизе «Транснефти» говорится, что компания поддерживает усилия Минфина по «наполняемости бюджета», но «ощутимо сократит» свою инвестпрограмму. В сообщении поясняется, что при налоге на прибыль 40% и выплате в виде дивидендов половины от оставшихся в бюджете «Транснефти» средств у компании останется только четверть полученной прибыли. Это, как утверждает «Транснефть», гарантирует, что к 2026 году предприятие столкнется с дефицитом денежных средств, приостановкой крупных инвестпроектов, в том числе по капитальному ремонту и реконструкции.

Согласно действующей инвестпрограмме, ПАО «Транснефть» до 2029 года должна потратить около 2,2 трлн руб. на развитие трубопроводной системы, модернизацию и капитальный ремонт. Такие затраты в компании объясняют тем, что система магистральных трубопроводов была частично создано в 60-70-х годах прошлого века и нуждается в постоянном контроле. Сейчас доля основных труб, эксплуатируемых более 50 лет, составляет 15,2%.

Сегодня, 26 ноября, Госдума приняла поправки об увеличении ставки налога на прибыль для «Транснефти» до 40%. Согласно поправкам, сумма налога, исчисленная по ставке в размере 23%, зачисляется в федеральный бюджет. Сумма налога по ставке 17% — в бюджеты субъектов. Сейчас налог на прибыль «Транснефти» рассчитывается по ставке 20%. С 1 января 2025 года ставка должна вырасти для всех российских организаций до 25%.

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