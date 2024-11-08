Аванс я попрошу остаться

Как стало известно “Ъ”, «Роснефть» (MOEX: ROSN) убеждает правительство в необходимости переноса сроков предварительной оплаты услуг «Транснефти» и ОАО РЖД по транспортировке нефти и нефтепродуктов. Нефтекомпания объясняет это увеличением времени поступления экспортных доходов из-за санкций в условиях высокой стоимости кредитов. В «Транснефти» считают такой подход экономически необоснованным и дискриминирующим других грузоотправителей. По оценкам аналитиков, влияние высоких кредитных ставок на нефтяников пока носит ограниченный характер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

«Роснефть» предложила пересмотреть условия договоров о предварительной оплате услуг «Транснефти» и ОАО РЖД по транспортировке нефти и нефтепродуктов. Это следует из октябрьского письма главы нефтекомпании Игоря Сечина к вице-премьеру Александру Новаку, рассказывают собеседники “Ъ”, знакомые с письмом. Господин Сечин сетует на то, что в результате санкций расчеты за экспортные поставки превышают «общепринятые» 30 дней в условиях «высокой стоимости привлечения денежных средств». Так как большая часть предварительных платежей приходится на услуги ОАО РЖД и «Транснефти», топ-менеджер предлагает сократить разрыв между сроками оплаты транспортировки и получения выручки от экспорта. Глава «Роснефти» просит господина Новака дать поручение Минэнерго рассмотреть предложения. Механизм сокращения сроков не указывается. В «Роснефти» и секретариате Александра Новака не ответили на запрос “Ъ”. В Минэнерго и ОАО РЖД отказались от комментариев.

Как сообщается в письме, ОАО РЖД согласилось «дополнительно проработать» предложение «Роснефти», а от «Транснефти» поступил «немотивированный отказ» в пересмотре действующих договоров. По словам главы «Роснефти», договоры на транспортировку заключаются по типовой форме «Транснефти», порядок взаиморасчетов и иные существенные условия сотрудничества в большей степени определяются субъектом естественных монополий.

В «Транснефти» сочли, что нынешние предложения «Роснефти» направлены «на защиту исключительно собственных коммерческих интересов».

Представитель «Транснефти» сообщил “Ъ”, что «Роснефть» еще в марте предлагала оплачивать услуги по факту прокачки нефти и нефтепродуктов либо в случае сохранения авансов компенсировать затраты на проценты по кредитам. Такой особый подход дискриминирует остальных грузоотправителей (более 300 компаний) и влечет риски нарушения антимонопольного законодательства, считают в «Транснефти». При планировании месячной заявки на прокачку авансы всех заявленных объемов не требуются, что позволяет нефтекомпаниям и так гибко управлять финансовыми потоками. Наконец, санкции, высокая стоимость займов в равной мере оказывают влияние и на «Транснефть», отмечают в компании, а отсрочка оплаты на неопределенный срок окажет негативное влияние на финансовое состояние.

По данным “Ъ”, в январе—сентябре «Роснефть» отправила на экспорт по трубе около 74 млн тонн нефти, около 30% пришлось на отгрузки в Китай смеси ВСТО по отводу из Сковородино. Доля «Роснефти» в общем объеме сдаваемой нефти в трубу — около 40%.

Долговая нагрузка «Роснефти» выше, чем у других нефтекомпаний, но находится на комфортном уровне: отношение чистого долга к EBITDA — 1х, невысокое для индустрии, говорит аналитик нефтегазового сектора «Ренессанс Капитала» Марк Шумилов. По его словам, кредитный портфель компании хорошо диверсифицирован, за счет этого влияние высоких кредитных ставок носит ограниченный характер. Тем не менее процентные расходы «Роснефти» постепенно растут, что может привести к сокращению инвестиций или замедлению темпов досрочного погашения долга, полагает он.

По общему правилу стороны сами устанавливают для себя условия договора и исполнения обязательств по оплате, отмечают юристы.

Партнер Orchards Алексей Станкевич уточняет, что изменение положений договора возможно по обоюдному соглашению сторон или в случаях, предусмотренных договором или законом. Изменение договора также возможно в судебном порядке по ст. 451 ГК РФ, если суд согласится, что санкции сделали прежние условия «обременительными», считает руководитель проектов Enforce Law Company Данил Ананьин. «Определяя порядок оплаты, нужно учитывать модель оплаты, принятую сторонами договора во взаимоотношениях с конечными потребителями, поставщиками, сетевыми организациями, иными участниками рынка. Совокупность всех этих обстоятельств определяет целесообразность включения условия об авансировании в договор»,— говорит господин Станкевич.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров считает аргументы «Транснефти» обоснованными с точки зрения бизнес-логики и финансовой устойчивости: предложение о переносе оплаты может создать дополнительную финансовую нагрузку на «Транснефть» и ее способность выполнять инвестпрограммы. Юрист считает позицию «Роснефти» «более узконаправленной и не учитывающей возможные долгосрочные последствия для всей системы».

Дмитрий Козлов, Анна Занина