Умер один из пострадавших при пожаре на нефтебазе под Уфой

Один из троих пострадавших при пожаре на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Нурлино» компании «Транснефть-Урал» под Уфой умер в больнице. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе башкирского минздрава.

Число жертв инцидента таким образом увеличилось до четырех. 15 мая на резервуаре ЛПДС обнаружили тела троих работников «Транснефти — Урал». Поиски четвертого сотрудника продолжаются.

Пожар на ЛПДС «Нурлино» произошел 13 мая после взрыва в выведенном из эксплуатации нефтяном резервуаре. По данным «Транснефти — Урал», при ЧП пострадали три сотрудника подрядной организации, которые зачищали резервуар от скопившихся на дне нефтепродуктов.