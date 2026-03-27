Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО в 2025 году снизилась на 21%

Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО составила 226 млрд руб., сообщила компания. Это на 21,5% ниже, чем показатель прошлого года — 288 млрд руб. Об этом свидетельствует сообщение компании о финансовых результатах за прошлый год.

Сокращение прибыли в компании объяснили влиянием западных санкций против российского ТЭК, сокращением грузооборота, а также ростом налоговой нагрузки и высокой ключевой ставкой. Представители «Транснефти» также указали на серьезные вызовы по защите объектов от террористических атак. Убыток от обесценения внеоборотных активов достиг в 2025 году 98 млрд руб.

Как указывается в публикации, показатель EBITDA в 2025 году вырос на 7% — до 585 млрд руб. Прибыль корпорации увеличилась на 1% и достигла 1440 млрд руб. Компания в 2025 году также потратила 357 млрд руб. на инвестиции в основной капитал. Деньги направляли на поддержание технического состояния и развитие трубопроводной системы, замену изношенных труб, отметили в компании.

В 2024-ом году чистая прибыль «Транснефти» по сравнению с предыдущим годом также снижалась — на 5%, составив 288 млрд руб. В компании связывали снижение с пересчетом отложенных налоговых активов и обязательств из-за роста налогов. Выручка группы в тот год увеличилась на 7% и достигла 1424 млрд руб.