Чистая прибыль «Транснефти» упала на 8% из-за повышенного налога на прибыль

Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО, приходящаяся на акционеров, за январь—сентябрь 2025 года составила 232,7 млрд руб. Это на 7,7% меньше аналогичного периода прошлого года, следует из отчетности компании.

Выручка «Транснефти» за девять месяцев составила 1,08 трлн руб. (+1,7% год к году). Показатель EBITDA (прибыль до вычета налога) вырос на 4% до 450 млрд руб.

Как сообщили в пресс-службе компании, снижение чистой прибыли связано с ростом расходов по налогу на прибыль. С начала текущего года ставка налога на прибыль для ПАО «Транснефть» поднята до 40%. Мера будет действовать до 2030 года включительно.