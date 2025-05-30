Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО упала на 15% в первом квартале

Прибыль акционерам ПАО «Транснефть» по МСФО за первый квартал 2025 года составила 80,3 млрд руб. Это на 15% меньше, чем годом ранее. На 2% упала выручка, до 361,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Падение показателя чистой прибыли на 15% в компании объяснили ростом расходов по налогу на прибыль — с 1 января 2025 года федеральным законом ставка налога на прибыль для «Транснефти» поднята до 40% до 2030 года включительно.

При этом прибыль компании до налогообложения выросла на 8% — до 134 млрд руб. Показатель EBITDA по итогам периода составил около 159 млрд руб., он остался на уровне 2024 года. Свободный денежный поток в январе--марте оказался отрицательным на уровне -10 млрд руб. Это произошло из-за налоговых активов по НДС, увеличения платежей по налогу на прибыль, а также оттока денежных средств на финансирование капитальных вложений, указано в сообщении компании.

«В 2025 году продолжается реализация инвестиционных проектов, направленных на обеспечение надежности системы магистральных трубопроводов и сохранение качества экспортных потоков нефти»,— пишет пресс-служба «Транснефти». Она указывает, что деятельность компании в первом квартале проходила в условиях снижения добычи нефти российскими компаниями в рамках соглашений ОПЕК+, увеличенной налоговой нагрузки, высокой ключевой ставки Банка России и укрепления рубля. Также на деятельность повлияли «масштабные внешние ограничения».