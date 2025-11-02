Чистая прибыль «Транснефти» за 9 месяцев выросла на 8,4% за три квартала

Чистая прибыль «Транснефти» по РСБУ за девять месяцев 2025 года составила 105,18 млрд руб., что на 8,4% больше по сравнению с 96,99 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщает «Интерфакс».

Выручка компании выросла на 1,3% — до 955,14 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 5% — до 110,34 млрд руб. Прибыль до налогообложения выросла на 35% — до 155,74 млрд руб.

Несмотря на рост общих показателей, чистая прибыль за третий квартал составила 28,86 млрд руб., что на 32% меньше, чем за тот же период 2024 года (42,47 млрд руб.).

При этом квартальная выручка выросла на 3% (до 317,34 млрд руб.), а валовая прибыль увеличилась на 5,6% (почти до 42 млрд руб.). Квартальная прибыль до налогообложения снизилась на 18% — до 42,9 млрд руб.