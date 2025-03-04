Полномочия президента «Транснефти» Токарева продлили на пять лет

Росимущество, которому принадлежит 100% голосующих акций «Транснефти», на пять лет продлило полномочия президента нефтепроводной компании Николая Токарева. Он занимает должность с 2007 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Токарев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Николай Токарев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Назначить Токарева Н.П. единоличным исполнительным органом — президентом ПАО «Транснефть» сроком на пять лет»,— говорится в решении Росимущества. Оно опубликовано на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Решение вступает в силу в день его принятия — 4 марта.

«Транснефть» — крупнейшая нефтепроводная компания в мире. Ей принадлежит 68 тыс. км магистральных трубопроводов. Компания была зарегистрирована в 1993 году.

О деятельности «Транснефти» — материале «Ъ» «Станция КТК подкачала цены».