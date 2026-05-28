«Транснефть»: ситуация с перекачкой нефти «не критичная» вопреки атакам ВСУ

Система «Транснефти» справляется с перекачкой и хранением нефти, несмотря на атаки ВСУ, заверил глава компании Николай Токарев. По его словам, ситуация «не самая лучшая», но «не критичная».

«Технические возможности позволяют хранить эти объемы сверх нормативных в связи с инцидентами со стороны атак ВСУ. Но это не критично, мы вполне справляемся. То есть это такая, не самая лучшая для нас ситуация, но она не критичная и не мешает нам решать основные задачи»,— уточнил господин Токарев (цитата по ТАСС).

Российские НПЗ в последние месяцы все чаще становятся целями атак со стороны ВСУ. В частности, в конце апреля произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. На уровне региона был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В начале мая был атакован НПЗ в Ленинградской области. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил помочь России с переработкой нефти.