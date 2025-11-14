Путин присвоил президенту «Транснефти» Токареву званием Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил президенту «Транснефти» Николаю Токареву звание Героя Труда РФ за особые заслуги перед государством. Указ президента опубликован на сайте правовых актов.

Господин Токарев награжден за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и за особые трудовые заслуги перед государством.

Николай Токарев возглавляет «Транснефть» с ноября 2007 года. В марте этого года его полномочия были продлены еще на пять лет. В декабре этого года Токареву исполнится 75 лет.