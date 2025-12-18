«Казтрансойл» и «Транснефть» договорились о транзите нефти через РФ в 2026 году

«Казтрансойл» и «Транснефть» подписали договор о транспортировке казахстанской нефти через Россию на 2026 год. Рабочая встреча делегаций компаний прошла 18 декабря в Астане. Российскую сторону представлял вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов.

«Это большая совместная работа, потому что при взаимодействии возникают различные ситуации, которые необходимо гибко, быстро и оперативно решать. И договор, и работа совместная, которая выстроена нами уже десятилетиями, позволяют это делать»,— приводит пресс-служба «Транснефти» слова господина Андронова.

«“Казтрансойл” и “Транснефть” связывают многолетние партнерские отношения, основанные на надежном и взаимовыгодном сотрудничестве в сфере транспортировки нефти»,— отмечается в заявлении «Казтрансойла».

По договору «Казтрансойла» и «Транснефти» казахстанская нефть транспортируется в направлении морских портов Новороссийск и Усть-Луга, а также к границе России и Белоруссии для дальнейших поставок в Евросоюз.