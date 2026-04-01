В контрактах «Транснефти» ищут следы бывшего сенатора

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России активизировал расследование уголовного дела о хищениях более 76 млн руб. из ООО «Спецстройсервис», выступавшего подрядчиком ПАО «Транснефть». Следователи проверяют контракты госкорпорации с ООО и влияние на них экс-сенатора Дмитрия Савельева. Пока последний проходит по делу свидетелем, но его процессуальный статус после приговора по обвинению в подготовке заказного убийства может измениться.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно аналитической справке о ходе расследования, представленной в Мосгорсуд ГСУ СКР и имеющейся в распоряжении “Ъ”, следствием с конца 2024 года и по настоящее время активно изучаются обстоятельства заключения и исполнения ООО «Спецстройсервис» контрактов с ПАО «Транснефть» и влияния Дмитрия Савельева на данные процессы. Для этого допрашиваются бывшие и действующие сотрудники госкорпорации, в том числе из числа конкурсной комиссии, осматривается аукционная документация, также ГСУ СКР дано поручение на установление местонахождения бывшего директора департамента организации и проведения торгов ПАО «Транснефть». Его фамилия в документе не указана, но вероятно, речь идет об Эдуарде Фесенко, который, согласно показаниям экс-главы «Спецстройсервиса» Сирина Бадрутдинова, и познакомил его с Дмитрием Савельевым.

Материалы были представлены СКР в ходе начавшегося в Мосгорсуде (очередное заседание назначено на 8 апреля) рассмотрения административного иска менеджера ООО «Спецстройсервис» Игоря Барова. Он добивается от следствия компенсации в размере 1,9 млн руб. за нарушение права на досудебное производство в разумные сроки. Господин Баров, как и другие фигуранты — бывший бизнес-партнер сенатора Савельева Сирин Бадрутдинов и его доверенные лица Евгений Стреловой и Дмитрий Мурзин, находится в статусе обвиняемого в хищении из компании 76 млн руб. более четырех лет.

В основу уголовного дела легли показания самого Дмитрия Савельева о хищениях из компании в 2018–2019 годах, то есть после того, как он стал ее владельцем, купив в 2017 году долю у господина Бадрутдинова. Однако сами обвиняемые и свидетели утверждают, что средства из ООО выводились для передачи сенатору Савельеву. Для этого его помощница Ирина Кудряшова, та самая, что передавала вознаграждение от господина Савельева в уголовном деле о подготовке им убийства, направляла на электронную почту Игоря Барова реквизиты подконтрольных сенатору юрлиц, в адрес которых и проводились перечисления. Кроме того, господин Баров «систематически» встречался с госпожой Кудряшовой в Москве и вручал ей наличные для сенатора.

При этом, согласно позиции Сирина Бадрутдинова, выплаты Дмитрию Савельеву составляли 10% от цены контрактов с ПАО «Транснефть» и вынужденно платились с 2013 года. Тогда для этих целей его познакомил с господином Савельевым Эдуард Фесенко.

Данные обстоятельства нашли свое подтверждение в решении Одинцовского городского суда Московской области от 14 января 2026 года, которым был удовлетворен антикоррупционный иск Генпрокуратуры к Дмитрию Савельеву на 600 млн руб. за незаконное занятие им бизнесом в период, когда он являлся сенатором и депутатом. В основу решения были положены материалы уголовного дела, согласно которым господин Савельев через созданный им совет директоров во главе с Сергеем Сучковым фактически руководил деятельностью двух компаний — ООО «Спецстройсервис» и ООО «Уралстройнефть», получая деньги, в том числе наличными, через Ирину Кудряшову.

В связи с этими же обстоятельствами в конце 2024 года Генпрокуратура уже возвращала уголовное дело в ГСУ СКР на дополнительное расследование, указав, что обвинение Сирина Бадрутдинова и других фигурантов в хищении средств компании противоречит собранным доказательствам, а материалы указывают на противоправную деятельность Дмитрия Савельева.

В деле о хищениях господин Савельев пока имеет статус свидетеля. По делу же о подготовке убийства совладельца компании «Оптомониторинг» Сергея Ионова присяжные признали Дмитрия Савельева виновным и не заслуживающим снисхождения. Ожидается, что наказание для него гособвинение запросит в середине апреля.

В «Транснефти» на запрос “Ъ” оперативно не ответили.

Николай Сергеев