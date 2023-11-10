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Нефть застыла в проводах

Сбои энергоснабжения Кузбасса препятствуют ее экспорту в Китай

Как выяснил “Ъ”, «Транснефть» регулярно снижает объемы перекачки нефти в Китай из-за сбоев в электросетях Кузбасса, которые приводят к аварийному отключению насосов нефтеперекачивающей станции компании. Причина сбоев — рост нагрузки на электросеть из-за увеличения объемов перевозки по Восточному полигону ОАО РЖД. По мнению аналитиков, ответственность за сбои в электроснабжении «Транснефти», лежит на сетевиках. Однако в «Россетях» считают, что решать проблему должны железнодорожники. Ситуация может ухудшиться при дальнейшем расширении Восточного полигона, опасаются в «Транснефти».

Участники энергорынка перекладывают друг на друга вину за сбои в поставках, влияющие на прокачку нефти в Китай

Участники энергорынка перекладывают друг на друга вину за сбои в поставках, влияющие на прокачку нефти в Китай

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Участники энергорынка перекладывают друг на друга вину за сбои в поставках, влияющие на прокачку нефти в Китай

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отзывом «Транснефти» на проект «Схемы и программы развития энергосистем России» (опубликован 1 ноября). Компания сообщила, что объемы перекачки нефти по направлению в Китай регулярно снижаются из-за постоянных сбоев в электросетях Кузбасса. Из-за проблем с электроснабжением систематически аварийно отключаются электродвигатели насосов на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Мариинская», откуда нефть идет в сторону порта Козьмино (Приморский край). В 2020–2022 годах произошло 17 отключений, из-за чего объемы перекачки падали на 17,43 тыс. тонн нефти. За девять месяцев 2023 года — 24 отключения, а объемы перекачки снижались на 17,57 тыс. тонн.

Источник “Ъ” поясняет, что нефтетранспортная компания не может снижать общий объем поставки нефти по контракту. В результате «Транснефти» приходится после вынужденных простоев увеличивать объем перекачки в период стабильной поставки электроэнергии, что повышает расходы компании, говорит он. За девять месяцев 2023 года, по данным “Ъ”, прокачка в направлении порта Козьмино составила около 31,6 млн тонн нефти.

Сбои в электросетях Кузбасса происходят из-за «низкого качества электроэнергии, поступающей из внешней сети», говорится в отзыве «Транснефти». Электроснабжение НПС «Мариинская» идет через энерготранзит 110 кВ Ново-Анжерская—Ачинск, который принадлежит «Россетям». Причина нарушения параметров электроснабжения на этом участке, следует из отзыва «Транснефти»,— рост объемов перевозок по железнодорожным путям ОАО РЖД и повышение тяговой однофазной нагрузки.

«Транснефть» проводила совещания с ОАО РЖД и «Россетями», но они не приняли никаких мер для улучшения качества электроэнергии. Окончательный перечень мер, утверждали участники совещаний, может быть установлен «только после проведения сложных НИОКР и ОКР».

«Транснефть» опасается, что проблемы будут нарастать: дальнейшее расширение Восточного полигона приведет к увеличению нагрузки тяговых подстанций Красноярской железной дороги минимум на 70 МВт, говорится в обращении компании. В «Транснефти» сообщили “Ъ”, что обсуждают вопрос и ищут совместное решение с руководством ОАО РЖД и Кузбасса.

В «Россетях», следует из ответа компании, считают, что решать вопрос прежде всего должно ОАО РЖД. В компании заявили “Ъ”, что по действующему законодательству потребители, которые вносят искажения в сеть, должны самостоятельно устанавливать специальные симметрирующие устройства на тяговых подстанциях. В «Россетях» добавляют, что «чувствительные потребители» тоже должны внедрить оборудование для снижения влияния искажений на работу своих электроустановок. «Россети», утверждают в компании, обеспечивают требуемые уровни надежности и качества электроэнергии, а также устанавливают устройства компенсации искажений. Сейчас госхолдинг проводит работу по повышению ответственности потребителей за уровни искажений.

Вопрос электроснабжения НПС «Мариинская» рассматривался в сентябре в Минэнерго, сказали “Ъ” в ОАО РЖД. Там было отмечено, что «отклонения качества электроэнергии возникают в условиях разделения сети 110 кВ ПАО "Россети Сибирь", что является вынужденным режимом работы энергосистемы при аварийных или ремонтных ситуациях». По мнению ОАО РЖД, «Транснефть» должна провести дополнительную оценку качества электроэнергии в энерготранзите Ново-Анжерская—Ачинская, в том числе с определением влияния на него реактивной нагрузки НПС.

В «Системном операторе» (диспетчер энергосистемы) заверили “Ъ”, что необходимые мероприятия, направленные на повышение надежности энергосистемы, под контролем Минэнерго «собраны в план-график». Сейчас решается вопрос об утверждении графика, а также реализации конкретных мер в ближайшие один-два года. В Минэнерго не ответили “Ъ”.

Ответственность за качество электроэнергии перед потребителем несет сетевая компания — это часть правил оказания услуг по передаче и базовое условие при заключении договора, говорит директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. Если нарушение связано с действиями третьих лиц, сетевая компания вправе предъявить им претензию и через суд потребовать компенсации убытков.

Текущее тарифное законодательство предусматривает лишь возможность учета частоты и продолжительности прерывания электроснабжения потребителей, а также качества работы в области технологического присоединения, уточняет Сергей Сасим. По его мнению, ответственность сетевых организаций за качество электроэнергии и надежность энергоснабжения требует «более заметного учета при тарифном регулировании, что особенно актуально в контексте намерения правительства наделить крупнейшие электросетевые компании статусом системообразующих, сделав их центром ответственности за качество и надежность услуг по передаче электроэнергии».

Полина Смертина, Дмитрий Козлов, Ольга Мордюшенко, Наталья Скорлыгина

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