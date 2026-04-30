«Транснефть» вдвое сократила чистую прибыль по РСБУ в первом квартале

Чистая прибыль «Транснефти» по РСБУ в первом квартале 2026 года составила 16,94 млрд руб. — вдвое меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Тогда чистая прибыль превысила 34 млрд руб. Это следует из отчета компании.

Снижение чистой прибыли в «Транснефти» объяснили «снижением прибыли от продаж, а также сальдо процентных и прочих доходов и расходов». Выручка компании снизилась до 320,1 млрд руб. В первом квартале прошлого года этот показатель достигал 322,73 млрд руб. Себестоимость продаж осталась на уровне 277 млрд руб.

Валовая прибыль «Транснефти» в первом квартале составила 43 млрд руб. Это на 3,4% меньше, чем за первый квартал 2025 года. Прибыль от продаж сократилась на 6,6% до 32,6 млрд руб. Прибыль до налогообложения — 34,1 млрд руб. Это на 40% меньше прошлогоднего показателя (57,2 млрд руб.).