Срок пришел по трубам

Суд в Москве вынес приговор бывшим руководящим сотрудникам АО «Транснефть-Диаскан» Роману Ивашкину и Сергею Лукьянову. Они обвинялись в хищении более 400 млн руб. при исполнении договоров, заключенных с одним из подрядчиков. Господа Ивашкин и Лукьянов получили восемь с половиной и восемь лет колонии соответственно. Третьей фигурантке — предпринимательнице Екатерине Петелиной — наказание отсрочили до достижения 14-летия ее ребенком. Защита настаивает, что подписание указанных в деле договоров не входило в полномочия фигурантов, и намерена обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Замоскворецкий райсуд столицы 1 сентября вынес приговор бывшим начальникам отделов АО «Транснефть-Диаскан» Роману Ивашкину и Сергею Лукьянову. Им вменяли по три эпизода особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) каждому. Вместе с ними на скамье подсудимых оказалась экс-гендиректор фирмы-подрядчика ООО «ЗИО-Поларис» Екатерина Петелина, которой инкриминировали два эпизода. На оглашение приговора она надела футболку с цитатой из кинофильма «Место встречи изменить нельзя» — «Ты не сознание потерял, ты совесть потерял!» и фотографией Владимира Высоцкого в образе Глеба Жеглова.

АО «Транснефть-Диаскан» — дочернее предприятие ПАО «Транснефть», создано в апреле 1991 года. Головной офис находится в Московской области. Как говорится на сайте предприятия, основной его задачей является обеспечение безопасной эксплуатации магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов при транспортировке углеводородов.

Уголовное дело Главным следственным управлением СКР по Москве было возбуждено после того, как в 2022 году в АО сменилось руководство и была проведена проверка расходования средств предприятия. Именно в ходе аудита и была выявлена переплата, допущенная в ходе исполнения контрактов с ООО «ЗИО-Поларис». В одном из них речь шла о проведении последней компанией в 2018 году работ по определению дефектов в трубных швах с использованием рентгеноскопического компьютерного томографа, в другом — о поставке, начиная с апреля 2019 года, моноблока с рентгеновской трубкой за 159 млн руб.

По выводам проверяющих, стоимость предусмотренных контрактами оборудования и работ была явно завышенной.

После проведения аудита в правоохранительные органы было направлено соответствующее заявление.

По версии следствия, путем завышения расценок на оборудование и работы фигуранты дела похитили у «Транснефть-Диаскана» и другой дочерней компании «Транснефть-Приволга» 404 млн руб. В дальнейшем, по версии следствия, деньги со счета ООО «ЗИО-Поларис» были переведены в АО СТКС, ООО ЭСКС, ООО «Фактори Продакшн» и ООО «Галас НТД», а затем поделены между участниками аферы.

В ходе прений представитель гособвинения просил назначить господам Ивашкину и Лукьянову по девять лет, а госпоже Петелиной — условный срок. Также прокурор просил удовлетворить иск потерпевшей стороны на 404 млн руб.

Судья Ольга Багрова признала фигурантов виновными и назначила Роману Ивашкину и Сергею Лукьянову восемь с половиной и восемь лет колонии общего режима соответственно. Екатерина Петелина неожиданно получила шесть лет колонии общего режима, однако исполнение наказания ей отсрочили до достижения ее ребенком 2024 года рождения 14-летнего возраста. Иск потерпевших судья постановила передать в гражданское производство.

Защита экс-менеджеров с приговором не согласна и намеренна его обжаловать.

В частности, адвокат господина Ивашкина Федор Куприянов заявил “Ъ”, что господа Ивашкин и Лукьянов «занимали посты начальников технических отделов и самостоятельно не могли подписать указанные в деле договоры».

Подрядчика утверждали целые конкурсные комиссии и экспертные комиссии, в каждую из которых входили по 20–30 человек, отметил защитник. «У следствия получилось, что эти комиссии якобы были не осведомлены о махинациях и не знали, что они делали, а начальники технических отделов Ивашкин и Лукьянов якобы каким-то образом их всех ввели в заблуждение»,— сыронизировал адвокат.

Уголовное преследование своего подзащитного адвокат Куприянов связывает с тем, что господин Ивашкин вопреки воле руководства отказывался увольняться из компании и дважды отстаивал свое право на трудоустройство через суд, а в дальнейшем даже создал профсоюз. «Мы не доказывали отсутствия самого факта преступления, однако не согласны с причастностью к нему подзащитных. Окончательно подрядчика утверждал тогдашний гендиректор "Транснефть-Диаскана" Сергей Эрмиш, который проходит по делу лишь в качестве свидетеля. Между тем Арбитражный суд Москвы признал его ответственным за причиненные "Транснефти" убытки. А к фирмам, на счету которых были переведены деньги, подсудимые вообще никакого отношения не имели».

Ефим Брянцев