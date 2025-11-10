Суд удовлетворил иск Транснефти к Euroclear Bank на $85 млн

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «Транснефть» к Euroclear Bank на сумму $85 млн. Решение опубликовано на сайте суда. Детали дела неизвестны, поскольку оно слушалось в закрытом режиме. В качестве третьих лиц в процессе участвовали Газпромбанк и Национальный расчетный депозитарий.

Месяц назад суд удовлетворил похожие иски к Euroclear Bank от Сбербанка, Россельхозбанка, обращения в суд касались убытков от заблокированных из-за санкций выплат по ценным бумагам. «Интерфакс» сообщает, что всего за последнее время компании, банки и частные инвесторы подали в российские арбитражные суды более 40 исков к Euroclear, в котором хранится значительная часть замороженных российских активов.