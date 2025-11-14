Мэр Новороссийска: дроны ВСУ повредили резервуары структуры «Транснефти»

В результате атаки беспилотников ВСУ минувшей ночью в порту Новороссийска были повреждены резервуар и причал «Черномортранснефти» (структура «Транснефти»), контейнерный терминал НУТЭП, нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис». На нефтебазе произошел пожар, он потушен, пострадавших нет. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Для устранений последствий атаки в Новороссийске ввели режим ЧС. Как следует из поста мэра, основные силы сейчас брошены на восстановление поврежденных домов и размещение граждан. Для них развернули ПВР в школе №29 и ТЭЛ. Повреждены четыре многоквартирных дома, два частных дома, автомобили. Есть несколько пострадавших, с ними работают медики.

Через порт Новороссийска, среди прочего, идет перевалка казахстанской нефти. В Минэнерго Казахстана сообщили, что ночная атака бесплиотников не повлияла на отгрузку сырья. «Прием и транспортировка казахстанской нефти по системам Атырау-Самара и Актау-Махачкала осуществляются в штатном режиме, без ограничений», — сообщили в министерстве и добавили, что они находятся на связи с компанией «Транснефть». Через терминал компании идет перевалка казахстанской нефти.