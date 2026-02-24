Акции «Транснефти» упали после введения британских санкций

Стоимость привилегированной акции «Транснефти» на Мосбирже к 11:51 мск снижалась на 1,45%, до 1423,8 руб. Сегодня правительство Великобритании расширило перечень санкций в отношении России на 297 позиций — под ограничениями в числе попала российская нефтепроводная компания. По данным на 12:04 мск, снижение замедлилось до 1,19%, и цена бумаги составляла 1427,6 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Всего в новый санкционный список Британии включены 240 юрлиц, 50 морских судов, пять российских предпринимателей и два сотрудника «Росатома». Помимо «Транснефти», ограничения коснулись трех структур «Росатома», ООО «Газпром СПГ Портовая», «Криогаз-Высоцк», российских кредитных организаций «Почта банк», «Точка Банк», Транскапиталбанк, «Абсолют-банк», «Синара», «Аверс», Ланта-банк, «Ак Барс» и Фора-банк.

Великобритания также ввела санкции в отношении зарегистрированной в Польше компании Alliance Capital, 142 компаний из ОАЭ, 39 компаний из Китая, трех организаций из Таиланда и двух из Индии. Кроме того, британские власти внесли в список грузинские телеканалы Imedi TV и POSTV.