ФАС предложила повысить тарифы «Транснефти» на прокачку нефти на 5%
Федеральная антимонопольная служба России предложила проиндексировать на 4,99% тарифы на услуги «Транснефти» по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам. Это следует из проекта приказа ФАС. В случае принятия документа мера вступит в силу с 1 января 2027 года.
Тарифы «Транснефти» индексируются ежегодно. В 2026 году тарифы были увеличены на 5,1%, в 2025 году — на 9,9%, в 2024 году — на 7,2%, в 2023 году — на 5,99%.
Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО за первое полугодие 2026 года составила 148,3 млрд руб. Это на 3,3% меньше показателя прошлого года за аналогичный период.