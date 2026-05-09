Новак: «Транснефть» выплатит дивиденды за 2025 год

«Транснефть» планирует выплатить дивиденды по итогам 2025 года. Об этом заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Будут выплачены. Больше или меньше, можно уточнить»,— сказал господин Новак (цитата по «РИА Новости»). Согласно дивидендной политике «Транснефти», на эти цели выделяют не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.

«Транснефть» — крупнейшая в России трубопроводная компания, специализирующаяся на транспортировке нефти и нефтепродуктов. Обеспечивает транспортировку 83% всей добываемой в стране нефти и около 30% производимых нефтепродуктов.