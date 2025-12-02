Отгрузку нефти с причала КТК под Новороссийском остановили на неопределенный срок

Отгрузка нефти со второго выносного причала (ВПУ-2) на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском приостановлена на неопределенный срок. Об этом сообщили в «Транснефти» (один из акционеров КТК). Работу терминала пришлось остановить после удара безэкипажного катера (БЭК) 29 ноября.

В пресс-релизе отметили, что БЭК «критически повредил» один из трех причалов. ПАО «Транснефть» «решительно осуждает» атаку на инфраструктуру КТК. «Благодаря системам безопасности и слаженным действиям коллектива разлива нефти не произошло, но отгрузка сырья на ВПУ-2 приостановлена на неопределенный срок»,— сообщили в «Транснефти» (цитата по ТАСС).

КТК соединяет крупнейшие месторождения Казахстана с побережьем Черного моря около Новороссийска. Через КТК идет 80% экспорта нефти из Казахстана. Основными акционерами выступают Россия (31%), Казахстан (20,75%), американские Chevron (15%) и Mobil Caspian Pipeline Company (7,5%). Получатели нефти — страны ЕС (Италия, Франция, Греция, Испания и другие), Азии, а также США.

