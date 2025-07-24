Российский суд удовлетворил иск «Транснефти» к IBM на 83,1 млн рублей

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск «Транснефти» о взыскании 83,1 млн руб. с американской компании IBM, поставляющей аппаратное и программное обеспечение. Это следует из данных картотеки на сайте суда.

«Транснефть» обвиняла IBM в убытках. Соответчиком была привлечена компания IBM Ireland Product Distribution Limited. В качестве третьих лиц в судебном процессе участвовали ООО «Маллит» и ООО «Монт», отечественные дистрибьюторы ПО. Иск был подан в сентябре 2024 года.

Ранее «Транснефть» требовала взыскать миллионные убытки с другой американской технологической компании — Cisco. Суммарный объем исков составил 62 млн руб.