Минфин не рассматривает снижение дивидендов «Транснефти» из-за налогов

Замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что вопрос снижения дивидендов «Транснефти» до 25% от чистой прибыли вместо 50% не рассматривается. В конце ноября налог на прибыль для «Транснефти» на период с 2025 по 2030 год был увеличен до 40% вместо 20%.

«Я не слышал о таком»,— ответил господин Сазанов на вопрос о возможных выплатах «Транснефти» дивидендов в размере 25% (цитата по ТАСС).

Закон, согласно которому налог на прибыль для «Транснефти» повышается до 40%, президент Владимир Путин подписал 29 ноября. 26 ноября компания заявляла, что при налоге в 40% и выплате дивидендов у «Транснефти» останется только четверть полученной прибыли.

Алексей Сазанов ранее говорил, что повышение ставки налога на прибыль для «Транснефти» принесет бюджету от 20 млрд до 40 млрд руб. В начале декабря вице-премьер Александр Новак сообщил, что правительство не ожидает от компании «Транснефть» выплаты дивидендов меньше 50% от прибыли после повышения налога на прибыль до 40%.