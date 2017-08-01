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10:20
«Левада-центр» зафиксировал рост одобрения деятельности Путина
06:55
Росавтодор назвал срок введения ГОСТа, разрешающего скорость до 130 км/ч
10:01
«Единая Россия» вводит KPI для региональных отделений
08:58
С космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б»
09:41
Туроператоры сообщили о проблемах с получением виз во Францию
11:29
В Екатеринбурге суд впервые оправдал задержанного на протесте против храма
11:16
ФСБ задержала подозреваемого в госизмене
11:11
Большинство молодых специалистов хотят зарплаты от 20 тыс. до 60 тыс. руб.
10:55
Финская Neste продает «Татнефти» 75 АЗС в России
10:45
Минюст предложил согласовывать изменения КоАП с правительством
10:25
Попов утверждает, что не голосовал за Рио-де-Жанейро при выборе столицы ОИ-2016
09:26
S&P оценило долю проблемных кредитов в России в 16,7%
08:37
В партии Зеленского заявили об опасности срыва выборов в Раду из-за повторной жеребьевки
08:19
Иркутский губернатор ввел новый вид компенсации для пострадавших от паводка
07:54
На юге Калифорнии ввели режим ЧС после землетрясения
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(обновлено: 05.07.2019)
Деятельность госкорпорации «Ростех»
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Приложения
Огонёк
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Регионы
Автопилот
Наука
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия