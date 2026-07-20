«Ростех» планирует объединить авиакомпании Red Wings и SkyGates

Госкорпорация «Ростех» планирует объединить в единый холдинг пассажирскую авиакомпанию Red Wings и грузовую SkyGates, а также Национальную службу санитарной авиации и лизинговую компанию «Авиакапитал-Сервис». В качестве управляющей компании нового холдинга рассматривается ИФК («Ильюшин Финанс Ко»), которая отвечает за восстановление и аренду подержанных отечественных самолетов. Об этом сообщили «Ъ» источники.

В «Ростехе» подтвердили «Ъ», что консолидация активов «в единый холдинг обсуждается на уровне корпорации». Головная структура и руководство нового объединения будут определены после утверждения стратегии, уточнили в госкорпорации. О конкретных параметрах структуры холдинга «говорить крайне преждевременно», добавили там.

«Цели объединения — упорядочить управление авиатранспортными и эксплуатационными активами, а также наладить централизованную систему послепродажного обслуживания и ремонта самолетов и вертолетов, подготовки кадров в сфере коммерческой пассажирской, грузовой и санитарной авиации»,— отметили в «Ростехе».

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