Чемезов рассказал Мишустину о падении прибыли «Ростеха»

Чистая прибыль «Ростеха» снижается, несмотря на рост выручки. Об этом гендиректор компании Сергей Чемезов сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину. По словам господина Чемезова, у госкорпорации недостаточно средств для запуска инвестиционных проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«К сожалению, у нас снижается чистая прибыль, несмотря на то что выручка растет. В 2025-м по сравнению с 2024 годом выручка выросла на 25%, а чистая прибыль снизилась на 42% и составила всего 76,4 млрд»,— сказал гендиректор «Ростеха» (цитата по сайту правительства).

Сергей Чемезов подчеркнул, что основная часть выручки приходится на второе полугодие. «Как правило, все контракты, которые мы подписываем,— и гособоронзаказ, и гражданские контракты — завершаются во втором полугодии»,— отметил он. «Ростех» ожидает роста выручки в сегменте гражданской продукции примерно на 20% по итогам 2026 года, добавил гендиректор.

«Ростех» не раскрывает финансовую отчетность. На встрече с президентом России Владимиром Путиным в мае Сергей Чемезов сообщил, что за 2025 год выручка компании составила примерно 4,5 трлн руб. Производительность труда выросла на 20,2%.