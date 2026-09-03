«Росатом» намерен как можно скорее завершить покупку ГК «Дело»

«Росатом» намерен как можно скорее завершить сделку по выкупу 51-процентной доли Сергея Шишкарева в ГК «Дело», заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, «Росатом» готов выполнить все параметры акционерного соглашения и применить механизм «русской рулетки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Компания "Дело" сейчас находится в сложном положении, компания перекредитована»,— сказал господин Лихачев журналистам на Восточном экономическом форуме (цитата по ТАСС). Необходимо обсудить с банками реструктуризацию задолженности ГК «Дело» и оптимизировать финансовую политику компании, подчеркнул он. «Мы обладаем такой мощью, таким финансовым плечом, такими возможностями»,— добавил гендиректор «Росатома».

Кроме того, авторитет «Росатома» необходим для реализации зарубежных проектов «Дела», отметил Алексей Лихачев. Он также указал на угрозы для активов группы в Азово-Черноморском регионе из-за атак вооруженных сил Украины и призвал к дополнительным мерам защиты.

«Росатом» вошел в капитал группы «Дело» в 2019 году и постепенно нарастил долю с 30% до 49%. В начале 2026 года госкорпорация инициировала процедуру взаимного выкупа. Изначально Сергей Шишкарев планировал выкупить долю «Росатома», однако в июле объявил, что не смог привлечь деньги. После этого госкорпорация решила выкупить долю основателя «Дела». Сделка должна была завершиться 28 августа, однако господин Шишкарев не пришел на подписание документов.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Дело" приняло иной оборот».