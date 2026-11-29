«Акрон» доверил Вахтееву пост и.о. главного тренера вместо Благоевича
«Акрон» объявил, что первую команду в статусе исполняющего обязанности главного тренера возглавил Сергей Вахтеев. В этот же день клуб расторг сотрудничество с прежним наставником Срджаном Благоевичем и его штабом, сообщила пресс-служба.
Вахтееву 39 лет. В 2018–2021 годах он защищал цвета «Акрона», а затем перешел на тренерскую работу. В его послужном списке — академия Коноплева, где он занимался с командами U16 и U17, и «Акрон-2», который он принял в 2025 году; позже специалист вошел в штаб первой команды.
Генеральный директор клуба Константин Клюшев заявил, что Вахтеев хорошо знает клуб и игроков, и выразил надежду на подготовку к матчу с «Оренбургом». Турнирное положение «Акрона» тяжелое: после 16 туров РПЛ у команды 12 очков и 15-е место, зона прямого вылета.