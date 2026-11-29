Вахтееву 39 лет. В 2018–2021 годах он защищал цвета «Акрона», а затем перешел на тренерскую работу. В его послужном списке — академия Коноплева, где он занимался с командами U16 и U17, и «Акрон-2», который он принял в 2025 году; позже специалист вошел в штаб первой команды.