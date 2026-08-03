«Ростех» сообщил о первом полете серийного импортозамещенного самолета МС-21-310

Первый серийный пассажирский самолет МС-21-310, оснащенный полностью отечественными системами, успешно выполнил первый полет с аэродрома Иркутского авиазавода ОАК. Машина провела в воздухе 83 минуты, достигнув высоты 6 км и скорости 600 км/ч по приборам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Экипаж проверил устойчивость и управляемость лайнера в различных режимах работы бортовых систем российского производства. Полетное задание выполнено полностью, самолет показал себя хорошо, отметили в госкорпорации.

«Успешный полет серийного борта позволяет констатировать готовность производственных цепочек для серийного выпуска машин этого типа, — отметили в компании, — в частности, первой партии из 18 самолетов».

В настоящее время идет процесс сертификации воздушного судна: МС-21-310 уже совершил более половины запланированных полетов по программе испытаний. «Также завод уже может приступить к выполнению новых заказов, утвержденных правительством», — добавили в «Ростехе».