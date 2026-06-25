«Ростех» начал серийную сборку двигателей ПД-8 для SJ-100

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) приступила к сборке первых серийных двигателей ПД-8 для региональных самолетов SJ-100. Как сообщили в Ростехе, передача силовых установок заказчику ожидается в ближайшие месяцы.

Для обеспечения выпуска на предприятии «ОДК-Сатурн» введено в эксплуатацию около 100 единиц нового промышленного оборудования, включая современные станки и контрольный инструмент. Производственные мощности готовы к высокому темпу работ, сказал гендиректор «ОДК-Сатурн» Илья Конюхов.

ПД-8 — турбовентиляторный двигатель, разработанный для импортозамещенной версии «Суперджета» (SJ-100). Он также может устанавливаться на самолеты-амфибии Бе-200. В настоящий момент на заводе изготовлены первые моторокомплекты, их монтаж на воздушные суда запланирован в ближайшее время.